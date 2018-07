Bombeiros continuam rescaldo no viaduto Pompeia

Na tarde de ontem, um incêndio atingiu o barracão de carros alegóricos da Escola de Samba Mocidade Alegre, instalado no local. Nenhum dos cerca de 40 funcionários da escola que trabalhavam no momento do incêndio ficou ferido.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb), técnicos e engenheiros do órgão estão no local aguardando o término dos trabalhos, que não têm previsão para encerramento, para começarem uma vistoria minuciosa na via.

O incêndio fez cair parte da estrutura do viaduto. O diretor da Divisão Técnica de Obras de Arte da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, Rogério Achcar, disse que, preliminarmente, a estrutura estava comprometida e precisa de reparos antes de voltar a ser usada. A Siurb também não tem previsão de quando a via será liberada.

O viaduto foi totalmente interditado ao trânsito nos dois sentidos e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montou um desvio na região e aconselha os motoristas a evitarem circular pela área.