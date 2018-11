Bombeiros controlam fogo em loja na Paulista, em SP Os bombeiros controlaram as chamas que atingiram uma loja no quinta andar de um edifício comercial na Avenida Paulista, na tarde de hoje. Segundo os bombeiros, o fogo começou por volta das 17 horas, em um prédio localizado na esquina com a Rua Augusta. Das cinco equipes dos bombeiros que foram para o local, apenas duas permanecem para efetuarem o rescaldo. Não há informação sobre feridos.