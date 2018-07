Bombeiros controlam fogo em mata de Poços de Caldas

O fogo começou na Serra de São Domingos e a suspeita é que tenha origem criminosa. Não houve vítimas, mas os danos ambientais foram grandes com a devastação da mata e a poluição do ar. Este foi o quarto grande incêndio em Minas nos últimos dez dias. Pois, também nesta terça-feira, após 40 horas de trabalho, o Corpo de Bombeiros de Governador Valadares, no Leste do Estado, conseguiu controlar o fogo no Pico da Ibituruna.

Para debelar as chamas, foi necessário o apoio de dois aviões e um helicóptero do Instituto Estadual de Florestas (IEF). O local atingido, também de 200 mil m², é uma área de preservação permanente e foi preciso mobilizar 65 homens. A suspeita é que o fogo tenha começado com uma bituca de cigarro jogada por turistas que faziam trilha na região.

Na semana passada, mais um incêndio, desta vez em Santa Vitória, no Triângulo Mineiro, atingiu dezenas de fazendas e fez quatro vítimas - três intoxicados e um bombeiro com queimaduras, mas sem gravidade. As perdas ainda são contabilizadas - a situação mais grave foi em dez fazendas onde vacas e bois morreram tentando fugir das chamas.

Foram devastados 4 mil hectares nesta queimada na que é considerada uma das maiores em vegetação já registradas no Triângulo Mineiro. Cerca de 150 homens trabalharam para conter o fogo com o auxílio de aviões. Também foi com o apoio de helicópteros que foi combatido na semana passada um incêndio no bairro Serra Verde, no entorno da Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. Os aparelhos usaram um bambi bucket (ferramenta para a contenção de incêndios, espécie de bolsa com capacidade para até 540 litros, para coletar água de um lago e apagar as chamas). Caminhões-pipa e dos bombeiros também colaboraram na ação.

Números

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, foram registradas em 2012, em todo o Estado, 9.800 ocorrências de queimadas. De janeiro a abril de 2013, os registros aumentaram de 985 para 1.079 ocorrências. O IEF mantém uma central telefônica para receber denúncias de queimadas. A ligação é gratuita e o número é 0800-2832323.