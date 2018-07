Bombeiros controlam fogo em veículos na Anhanguera O Corpo de Bombeiros de São Paulo controlou por volta das 13h30 desta terça-feira, 12, o fogo causado por um acidente grave que envolveu seis veículos na altura do quilômetro 19 da Rodovia Anhanguera, no sentido interior-São Paulo. O acidente interditou o tráfego nos dois sentidos na rodovia, segundo a CCR AutoBan. De acordo com a concessionária, três carretas, um utilitário e um veículo de passeio foram atingidos pelas chamas. Outro caminhão envolvido no acidente não chegou a pegar fogo.