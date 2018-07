Bombeiros controlam fogo na Serra da Canastra, em MG

Segundo os bombeiros, a vegetação seca do local e os fortes ventos favorecem a propagação do fogo e dificultam a operação. Trabalharam no combate as chamas mais de 90 pessoas entre bombeiros, brigadistas do Instituto Chico Mendes e de Brasília, funcionários do parque e voluntários da Serra do Caparaó. Foram usados quatro aviões, dois helicópteros, sete carros do parque, dois dos bombeiros e um caminhão tanque da prefeitura de São Roque de Minas.