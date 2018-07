Bombeiros controlam incêndio em Carapicuíba-SP

Foi controlado o incêndio que destruía desde a madrugada desta sexta, 2, uma loja de pneus no Parque Jandaia, em Carapicuíba, município da Grande São Paulo. No início da manhã, o Corpo de Bombeiros efetuava apenas o trabalho de rescaldo. Há oito viaturas da corporação no local, provenientes da capital paulista, de Barueri e de Osasco. Não há informações sobre a causa do incêndio e, a princípio, ninguém se feriu.