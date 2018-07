Bombeiros controlam incêndio em depósito da Receita Equipes de nove quartéis do Rio controlaram na manhã de hoje o incêndio que atingiu um depósito da Receita Federal em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, próximo à Rodovia Presidente Dutra. Segundo os bombeiros, ainda há pequenos focos de incêndio no local e as equipes realizam os trabalhos de rescaldo.