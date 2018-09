Bombeiros controlam incêndio em fábrica de Barueri O incêndio que consumia uma fábrica de plásticos em Barueri, na Grande São Paulo, foi controlado na madrugada deste domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há registro de vítimas e oficiais continuarão no local para controlar os últimos resquícios de fogo. As causas do ocorrido continuam em aberto.