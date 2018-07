Bombeiros controlam incêndio em fábricas na Grande SP Os bombeiros controlaram na noite de hoje o incêndio que destruía, desde o fim da tarde, três indústrias no bairro Bonsucesso, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ninguém se feriu. O fogo teve início em uma fábrica na Rua Gino Parenti e pouco depois espalhou-se para as vizinhas. Por volta das 20h30, cerca de 50 homens faziam o trabalho de rescaldo nos imóveis. Por enquanto, não há informações sobre a causa do incêndio.