Bombeiros controlam incêndio em favela de SP O Corpo de Bombeiros de São Paulo já controlou um incêndio na Favela Heliópolis, na zona sul da cidade. Não há vítimas e onze equipes fazem agora o rescaldo no local. O fogo começou no início da tarde em um dos barracos. Ainda não há informações sobre as proporções ou as causas do incêndio.