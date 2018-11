Bombeiros controlam incêndio em favela de SP As dez equipes do Corpo de Bombeiros controlaram o incêndio que atingiu hoje uma favela no bairro do Bom Retiro, na zona oeste de São Paulo. Ao contrário do que foi informado anteriormente pelo Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), apenas quatro barracos foram atingidos pelo fogo na Favela do Moinho, e não dez. Ninguém ficou ferido.