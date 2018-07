Bombeiros controlam incêndio em favela do Rio O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar por volta das 10h30 de hoje o incêndio que atinge barracos embaixo do Viaduto Procurador José Alves de Morais, que dá acesso ao Túnel Noel Rosa, entre os bairros Sampaio e Riachuelo, na zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com a corporação, o fogo começou por volta das 8h, na Rua Ana Néri. Ainda não há informações sobre feridos.