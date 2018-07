O fogo começou por volta das 19 horas de ontem, em um transformador da Usina hidrelétrica da represa de Jaguara. Segundo os bombeiros, cerca de 100 mil litros de óleo foram queimados. A área foi isolada. Quatro equipes com cerca de 20 bombeiros de Uberaba e de Franca, no interior de São Paulo, combateram as chamas. Ninguém ficou ferido.