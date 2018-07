Bombeiros controlam incêndio em Marcelândia-MT

As casas destruídas pelo incêndio são de funcionários das serrarias e marcenarias, que formam a base da economia do município. As empresas perderam máquinas, veículos e estoques de madeira, que foram consumidos pelo fogo. Os moradores que perderam suas casas passaram a noite no salão paroquial da Igreja Católica e em escolas. Cerca de 330 pessoas foram encaminhadas ao hospital municipal com dificuldades respiratórias e liberadas após atendimento. Não há registros de pessoas feridas com gravidade.

Segundo informações da prefeitura, pelo menos 80% da área industrial de Marcelândia, composta principalmente por serrarias e marcenarias, foi atingida pelo incêndio. A prefeitura distribuiu máscaras para evitar que a população desenvolva doenças respiratórias. Os serviços funcionam normalmente como energia elétrica e telefonia. No ano passado, Marcelândia teve índice de 80% de redução nos focos de incêndios, o que lhe rendeu o Prêmio Chico Mendes, do Ministério do Meio Ambiente.