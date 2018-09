Bombeiros controlam incêndio em mata em São Paulo O Corpo de Bombeiros controlou hoje à noite o fogo que atingiu uma área de mata no Pico do Jaraguá, na zona norte de São Paulo. Sete equipes da corporação foram enviadas para combater as chamas no Jardim Ipanema. Não há informação sobre feridos. O fogo teve início por volta das 17h30 e três horas depois as equipes ainda permaneciam no local para vistoriar a área afetada. O incêndio atingiu uma mata perto de uma área residencial na Alameda das Limeiras. Alguns moradores tiveram de sair da área devido ao risco de intoxicação pela fumaça.