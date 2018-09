Bombeiros controlam incêndio em parque de MG O incêndio no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi controlado na noite de hoje, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. As chamas atingem a área desde o último dia 23 e consumiram ao menos 80% da vegetação.