Bombeiros controlam incêndio em São Gonçalo, no Rio Ninguém ficou ferido no incêndio de grandes proporções que atingiu neste sábado o galpão de uma loja de artigos de presentes no município de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. O fogo começou por volta das 7h da manhã no imóvel localizado às margens da Rodovia Amaral Peixoto, se alastrou para outras três lojas vizinhas e foi controlado depois de três horas.