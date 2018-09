Bombeiros controlam incêndio na Mata Atlântica do Rio Um incêndio atingiu na noite passada a vegetação da Mata Atlântica, ao redor do Morro Dois Irmãos, que emoldura a paisagem das praias de Ipanema e Leblon, no Rio de Janeiro. Cerca de 48 bombeiros, comandados pelo Grupamento Florestal do Alto da Boa Vista, trabalharam para conter as chamas, que continuaram a se espalhar até a madrugada, favorecidas pelo tempo seco. O fogo só foi controlado nesta manhã. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros sobrevoou a área hoje, para verificar possíveis focos de novos incêndios. Embora as causas das chamas ainda sejam desconhecidas, os Bombeiros consideram a possibilidade de a queda de um balão ter provocado fogo.