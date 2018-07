Bombeiros controlam incêndio na reserva Morro do Diabo, em SP

PRESIDENTE PRUDENTE - Os bombeiros controlaram o incêndio que atingiu a encosta do Parque Estadual do Morro do Diabo, em Teodoro Sampaio, no Pontal do Paranapanema, extremo oeste paulista. Iniciado por volta das 19 horas de terça-feira, 24, e encerrado às 15 horas desta quarta-feira, o fogo destruiu ao menos seis hectares de mata nativa. "Queimou toda a mata, todo ano é assim: assentados costumam tocar fogo na grama seca para brotar pasto novo para o gado", explicou Raul Santos Araújo, de 51 anos, vigia do parque, que ajudou a combater as chamas. Ele não acusou diretamente os assentados, mas viu vacas no local.

O vigia também não encontrou animais mortos pelo incêndio combatido apenas por nove bombeiros. Sete vieram de Mirante do Paranapanema. "Tivemos a ajuda de dois bombeiros de Presidente Prudente, houve também a colaboração da Polícia Ambiental, da brigada de incêndio da Usina ETH e do helicóptero Águia da Polícia Militar, que despejou água na mata", contou o cabo Luiz Eduardo de Almirante, de 37 anos, comandante do Corpo de Bombeiros de Mirante do Paranapanema.

Ele calculou que cerca de 20 mil litros de água foram usados. "O combate por terra é complicado", afirmou o cabo, que, ao contrário do vigia, não insinuou qualquer participação dos assentados. "A causa (do incêndio) é desconhecida, a perícia da Polícia Civil vai investigar", explicou, acrescentando que, até agora, os bombeiros não encontraram animais mortos.

Com uma área de 33 mil hectares, o Parque Estadual do Morro do Diabo é a maior reserva de Mata Atlântica do interior paulista. Fica no município de Teodoro Sampaio e abriga animais nobres. "Tem onça parda, onça pintada, onça preta, jaguatirica, anta, tatu e sucuri", completa o vigia, lembrando que a reserva também é o lar do mico leão dourado e do mico leão preto.