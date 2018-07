Bombeiros controlam incêndio na zona leste de SP Os bombeiros controlaram um incêndio em um mercado na zona leste de São Paulo, na Vila Gomes Cardim, na tarde de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, três viaturas foram enviadas ao local para controlar as chamas que começaram por volta das 16 horas. Não há informações sobre feridos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. O estabelecimento fica na rua Serra Bragança, na altura do número 1.740.