Bombeiros controlam incêndio no Pantanal e em parques do MT

O fogo que há mais de dez dias atinge o Pantanal e os parques nacionais da Chapada dos Guimarães e do Xingu, em Mato Grosso, foi controlado ontem. A equipe do Corpo de Bombeiros e brigadistas, porém, continua em alerta para evitar que o incêndio volte a ganhar força.

Segundo o Centro Integrado Multiagências de Monitoramento e Resposta a Incêndios Florestais de Mato Grosso (Ciman-MT), hoje haverá uma reunião para definir as ações e avaliar o total de destruição de cada área.

Há dois dias, o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio) colocou à disposição do governo estadual duas aeronaves, com capacidade de 1,6 mil litros cada, para auxiliar no combate ao fogo. Apesar de uma pequena chuva que caiu em algumas partes do Estado, o tempo continua seco, com baixa umidade do ar e ventos fortes.

De acordo com o ICMBio, cerca de três mil hectares, o equivalente a três mil campos de futebol, foram consumidas pelas chamas dentro do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães - cerca de 10% da área total do parque, que durante o fim de semana teve os principais pontos turísticos fechados para visitação.

O incêndio, que começou há 13 dias numa queima tradicional de roça no município de Querência (a cerca de 900 quilômetros de Cuiabá), consumiu ainda 6,5 mil hectares de vegetação da Terra Indígena Wawi, no Parque Nacional do Xingu. Brigadistas do Ibama estão no local a pedido da Funai.

Segundo o coronel Julio Cezar Rodrigues, coordenador geral do Ciman-MT, duas equipes do Corpo de Bombeiros combatem o fogo no Pantanal. Ele afirma que ainda não foi possível a área afetada. O fogo destruiu áreas de pastagem e a mata nativa às margens do Rio Aricazinho, afluente do Rio Cuiabá.