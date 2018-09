Bombeiros desconhecem número de vítimas do carnafacul O Centro de Operações do Corpo de Bombeiros de São Paulo (Cobom) confirmou o acidente ocorrido esta tarde (17) no Centro de Exposições Imigrantes, na Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 17, zona sul da capital paulista, durante o evento denominado ''carnafacul''. Até o momento, de acordo com a corporação, já foram socorridas três vítimas, sendo duas levadas para o Pronto Socorro SESI e uma para o Pronto Socorro Santa Paula. No entanto, os bombeiros ainda não sabem dizer o quê exatamente aconteceu neste carnaval fora de época e tampouco o número de vítimas. Falaram, apenas, que um carro atropelou diversas pessoas e que 14 guarnições seguiram para o local e permanecem socorrendo os feridos.