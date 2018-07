Bombeiros detonarão 4 rochas para resgate em pedreira

Hoje, o trabalho dos bombeiros se concentrou na retirada do entulho decorrente das oito implosões e nos preparativos para a detonação de quatro rochas de grandes proporções, que ainda precisam ser retiradas. As pedras pequenas, que impediam o acesso ao local do soterramento, já foram retiradas.

O trabalho é extenuante para as equipes de resgate, que não diminuíram o ritmo, apesar dos feriados e do calor intenso na região. Um magnetômetro, equipamento que indica a proximidade com metais, foi colocado à disposição dos bombeiros, com a finalidade de localizar os dois veículos que eram operados pelos trabalhadores desaparecidos (um caminhão e uma retroescavadeira), no momento em que foram engolidos pela avalanche. Cães farejadores da Polícia Militar também ajudam nas buscas.