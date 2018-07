Bombeiros dizem que acidente no Rio matou 6 pessoas Pelo menos seis pessoas morreram e 34 ficaram feridas quando um micro-ônibus da Viação Itaguaí caiu do viaduto Novo, conhecido como Tobogã, no bairro Brisa Mar, em Itaguaí, na Baixada Fluminense, por volta das 18 horas desta quarta-feira, 07. A prefeitura chegou a divulgar que sete pessoas haviam morrido, mas o Corpo de Bombeiros afirmou, às 22 horas, que o acidente deixou seis mortos - o motorista do micro-ônibus e cinco passageiros.