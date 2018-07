Bombeiros do PR buscam montanhista na Serra do Mar O Corpo de Bombeiros do Paraná faz buscas desde a última quinta-feira na região da Serra do Mar, atrás da montanhista Denise Ciunek, de 38 anos, que desapareceu na região. Ela foi vista pela última vez na quinta-feira, 19, quando faria trilha no local. O desaparecimento foi comunicado por uma vizinha que estranhou a ausência da mulher.