Bombeiros e professores realizam manifestações em SP

Funcionário e professores das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) também realizaram um protesto. Por volta das 16h30 eles estavam concentrados na Rua Bela Cintra, na altura da Rua Antônio Carlos, em frente à Secretaria de Desenvolvimento. A PM não soube informar o número de participantes.

No site do Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza (Sintep), constava uma nota informando sobre a realização do ato público a partir das 14 horas. O texto informava que haveria uma negociação entre os representantes do Sintep, das secretarias de Gestão e de Desenvolvimento e da superintendência do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (Ceeteps) a partir das 15h30.