Bombeiros encerraram buscas por vítimas em Sorocaba, SP O Corpo de Bombeiros de Sorocaba, no interior paulista, encerrou às 23 horas da quinta-feira (20) as buscas por novas vítimas do desabamento da parede de uma antiga fábrica de tecidos que foi abaixo também na quinta-feira (20) à noite no centro da cidade.