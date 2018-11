Bombeiros encontram 7º corpo em morro de Niterói

A região foi construída em cima de um "lixão" e há 25 anos a Defesa Civil municipal já havia condenado a área para habitação. Três máquinas retro-escavadeiras vasculham o amontoado de escombros à procura de sobreviventes. O Corpo de Bombeiros estima que cerca de 200 pessoas moravam no morro.

O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio (Crea-RJ), Agostinho Guerreiro, disse que houve omissão no deslizamento ocorrido na noite de ontem no Morro do Bumba. "Foi uma tragédia anunciada. Áreas que servem como depósito de lixo ou qualquer matéria orgânica são de pouca sustentação estrutural. As construções nessas áreas ficam mais vulneráveis a qualquer deslizamento", afirmou Guerreiro, que está no local.

Segundo relatos de moradores que deixaram seus lares antes do deslizamento, duas casas já haviam desabado na segunda-feira. Um morador morreu. Os escombros formaram uma montanha de dois metros e o acúmulo de água por trás dos detritos teria pressionado os dejetos, que acabaram por desmoronar ontem à noite.

Estradas

Os motoristas devem ter cuidado ao trafegar por algumas rodovias estaduais do Rio devido à interdição de trechos em razão das chuvas dos últimos dias, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. A RJ-104, que liga Niterói a Manilha, está fechada na pista sentido São Gonçalo em dois pontos, no quilômetro 1 e no 3, na altura do bairro Caramujo. A via deve ser liberada ainda hoje até o final do dia, segundo previsão da polícia.

A RJ- 106 que vai para a Região dos Lagos está interditada na altura da Serra do Mato Grosso, em São Pedro da Aldeia, e a RJ-155, que liga Angra dos Reis a Barra Mansa, está bloqueada antes da chegada do túnel.

Santos Dumont

Depois de dois dias operando com restrições por conta das chuvas, o Aeroporto Santos Dumont, no centro da capital fluminense, operava normalmente até as 11h30 de hoje. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), apenas seis dos 53 voos programados até as 11 horas apresentaram problemas. Três atrasaram mais de meia hora e três foram cancelados.