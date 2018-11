Bombeiros encontram corpo carbonizado em favela Os bombeiros encontraram por volta das 14 horas de hoje, durante a operação rescaldo na Favela do Moinho, na região de Campos Elísios, no Centro de São Paulo, um corpo carbonizado, que pode ser de um dos moradores. Quatro pessoas ficaram feridas no incêndio, que começou por volta das 10 horas e foi controlado em torno das 13 horas. Duas delas foram intoxicadas pela fumaça e foram encaminhadas para o pronto-socorro da Santa Casa.