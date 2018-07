Bombeiros encontram corpo de 13ª vítima das chuvas no RS

Os bombeiros de Pelotas, no Rio Grande do Sul, encontraram na tarde deste domingo, 1º, o corpo do motorista Altamir Klug, de 47 anos, que estava desaparecido desde a última quarta-feira, após o micro-ônibus que dirigia tombar nas águas do Arroio Contagem. O motorista passa a ser a 13º vítima fatal causada pelos temporais que atingiram a região sul do Estado. Segundo primeiras informações do Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado cerca de 600 metros do local onde o veículo tombou, quando voltava de Arroio do Padre a Pelotas. Veja também: Todas as notícias sobre vítimas das chuvas As outras vítimas das chuvas no Estado são um motorista de caminhão, ainda não identificado; Priscila Lopes Pereira; Adão Luiz Martinez de Almeida, de 49 anos; Vilmar Silva, de 53 anos; Gustavo Medeiros Mathias, de 1; Darci Rocha da Silva, de 72; Eva Alves Mendes, de 52; Pedro Rodrigues, de 54; Ivanir Castro, de 43; José Fagundes de Andrade, de 51; Osmar Renato Cruz Costa, de 17 anos; e Leandro Marques Ferreira, de 25. Na tarde de sábado, o secretário Nacional de Defesa Civil, Roberto Guimarães, acompanhado pelo coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Joel Prates Pedroso, e pela meteorologista Cristina Lourenço, sobrevoaram as regiões afetadas desde a última quarta-feira, 28 na região sul do Estado. A equipe pousou nos municípios atingidos e, juntamente com os prefeitos, avaliaram os estragos de perto, registrando as necessidades para a recuperação e reconstrução das cidades atingidas. Ainda durante a tarde, ocorreu uma reunião na prefeitura de Pelotas, no Centro de Operações de Defesa Civil. Representantes de instituições da sociedade civil, juntamente com prefeitos, vereadores, representantes da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro, da Polícia Rodoviária Federal e Brigada Militar trataram das demandas e traçaram um planejamento estratégico a ser seguido a partir de agora, quando se iniciam as fases de recuperação e reconstrução. Entre as ações, uma equipe da Defesa Civil enviou dois caminhões com donativos à região Sul do Estado, para auxiliar as vítimas das chuvas em Capão do Leão. O município recebeu mais 150 colchões, 150 lençóis, 150 fronhas, 150 travesseiros, 150 cobertores, 150 toalhas de banho, 150 kits de limpeza e 56 cestas básicas. var keywords = "";