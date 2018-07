Em Governador Valadares, a corporação ainda procura uma mulher de 27 anos arrastada pela correnteza após uma forte chuva ocorrida na tarde do sábado. Um grupo de pessoas próximo às margens do córrego Figueirinha foi surpreendido por súbita elevação do nível da água do córrego. Duas pessoas foram arrastadas, sendo uma delas resgatada por populares.