O garoto recolhia material reciclável no aterro com um amigo no momento do deslizamento. Os bombeiros tentavam localizar a vítima desde as 16h30 de ontem.

Os bombeiros foram chamados para atender a ocorrência de duas crianças soterradas, mas quando chegaram ao local nesta quarta, apenas uma delas permanecia sob o lixo. As buscas percorreram parte da tarde e madrugada de ontem e hoje.