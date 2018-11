Bombeiros encontram corpo de vítima da chuva no PR O Corpo de Bombeiros informou hoje que encontrou, no início da tarde, o corpo de um jovem de 23 anos, que tinha caído no Rio Atuba, no Bairro Alto, em Curitiba, na quinta-feira, primeiro dias das chuvas fortes que atingiram a cidade. Ele teria tentado passar sobre o rio usando uma tubulação da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). O corpo estava no Rio Iguaçu, nas proximidades do Zoológico, e apresentava algumas escoriações, provavelmente em razão de choques com galhos de árvores.