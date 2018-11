Bombeiros encontram corpo em rio de SP após acidente Os bombeiros encontraram no fim da manhã de hoje o corpo de um passageiro de um carro que caiu no Rio Tamanduateí, em São Caetano do Sul, no ABC paulista, após um acidente ocorrido durante a madrugada. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o veículo ficou desgovernado e bateu em uma mureta. Dois ocupantes caíram no rio. Um deles foi socorrido e levado para o Hospital Albert Sabin. A vítima ainda não foi identificada.