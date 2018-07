Bombeiros encontram corpos após queda de avião no Rio O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro confirmou na tarde de hoje que foram encontrados os corpos dos três ocupantes do monomotor que desapareceu no Parque Estadual da Serra da Concórdia. O avião estava desaparecido desde o último dia 30, quando decolou do Aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte, Minas Gerais, para Jacarepaguá, no Rio. Pela manhã, as equipes de resgate localizaram os destroços da aeronave e continuaram as buscas na região, onde os corpos do empresário Antônio Pereira da Mata, de 64 anos, da mulher dele Irene Barbosa Pereira, de 59, e da filha, Elisa Barbosa Pereira, de 36, foram encontrados em avançado estado de decomposição. Nos últimos dias, cerca de 20 bombeiros trabalharam nas buscas ao monomotor e às vítimas. As equipes, compostas por bombeiros de Vassouras, Valença, Barra do Piraí e o Grupamento Florestal de Magé, vasculhavam em diferentes pontos do Parque Estadual da Serra da Concórdia.