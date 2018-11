Bombeiros encontram duas vítimas de deslizamento Um novo deslizamento de terra em Niterói atingiu o Morro do Bumba, no Visçoso Jardim, bairro conhecido como "mar do morros". Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, entre 20 e 45 casas teriam sido atingidas pelo deslizamento e aproximadamente 50 pessoas teriam sido soterradas.