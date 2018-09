Bombeiros encontram helicóptero que caiu em Paraty As equipes do corpo de bombeiros de Paraty, Rio de Janeiro, localizaram, na manhã de hoje, o helicóptero que caiu no mar na última quarta-feira. De acordo com os bombeiros, a fuselagem do aparelho foi encontrada no fundo do mar, próximo ao condomínio das Laranjeiras, de onde partiu, após deixar os passageiros. As buscas ao piloto continuam. O corpo do co-piloto, Carlos Eduardo Jesus de Azevedo, já foi localizado.