Bombeiros estimam que 10 pessoas ainda estão soterradas O Corpo de Bombeiros estima que cerca de dez vítimas ainda estejam sob os escombros do desabamento de um prédio comercial de dois pavimentos em construção na Avenida Mateo Bei, altura do número 2.600, em São Mateus, na zona leste de São Paulo. O desmoronamento aconteceu por volta das 8h30 desta terça-feira, 27, e até as 11h50, seis mortes haviam sido confirmadas. Outras 21 pessoas foram socorridas com vida e, após passarem por triagem no local, encaminhas a hospitais da região.