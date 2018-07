Bombeiros fazem buscas a jovens desaparecidos em SP

Os bombeiros da cidade de Osasco, na Grande São Paulo, realizam buscas aos corpos de dois adolescentes que, no final da tarde desta quarta, 10, segundo testemunhas, após consumirem drogas, jogaram-se na lagoa do Parque dos Paturis, em Carapicuíba, e não foram mais vistos. Por conta do forte calor, os garotos, que são primos, saíram de casa para nadar e teriam se afogado. Localizado em Carapicuíba, o parque é o mesmo onde treze homossexuais foram assassinados, entre julho de 2007 e agosto de 2008, supostamente pelo ex-sargento reformado da Polícia Militar Jairo Francisco Franco, preso na quarta à noite em Osasco.