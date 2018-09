Bombeiros intensificam buscas a padre Adelir O corpo de bombeiros Voluntários de Penha, em Santa Catariana, intensificou nesta quinta-feira, 1, as buscas ao padre Adelir de Carli, de 41 anos, desaparecido desde o dia 20 de abril, quando tentava voar suspenso por balões de festa cheios de gás hélio. Os bombeiros farão uma megaoperação de buscas ao padre, com a equipe triplicada de 15 para 45 bombeiros. Eles vão percorrer cerca de 130 quilômetros, passando desde o Balneário Barra do Sul (SC) até Porto Belo (SC). Segundo o corpo de bombeiros, quatro equipes estão divididas para as buscas em terra e mar. Estão sendo usadas lanchas, jet-skis e um helicóptero do Parque Beto Carrero. Por terra, serão vistoriadas áreas em Itacolomi, Praia Vermelha e Morro do Quati, entre outras regiões do Estado catarinense. Os bombeiros voluntários pretendem seguir com as buscas pelo menos até domingo.