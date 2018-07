Bombeiros interditam rua no RJ após vazamento de gás Parte da Rua Sete de Setembro, na altura do número 98, no Centro do Rio de Janeiro, foi interditada hoje pela manhã pelo Corpo de Bombeiros devido à detecção de um vazamento de gás em um bueiro. Segundo a Companhia Distribuidora de Gás (CEG), no entanto, informaram que técnicos da empresa estiveram no local e não detectaram nenhum vazamento da rede da companhia.