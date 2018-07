Bombeiros liberam concertos na Cidade da Música O Corpo de Bombeiros autorizou a realização de concertos neste fim de semana na Cidade da Música, cuja inauguração foi cancelada na sexta-feira porque a corporação encontrou pendências em relação à segurança do local. De acordo com o coronel bombeiro Roni Azevedo, a liberação se resume a eventos do fim de semana na sala principal, com capacidade máxima de 900 pessoas, já que as obras não estão completamente prontas. Na sexta-feira haverá a inauguração oficial e descerramento da placa. Para o sábado está marcada a inauguração de gala com concerto da Orquestra Sinfônica Brasileira e, no domingo, haverá outro concerto.