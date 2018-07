Bombeiros localizam corpo de banhista em Ubatuba O Corpo de Bombeiros de Ubatuba localizou na tarde deste domingo o corpo de um dos três homens desaparecidos no mar de Ubatuba, no litoral norte do estado, durante o feriado prolongado de Páscoa. O corpo de Anderson Rodrigues dos Santos, de 20 anos, foi encontrado atrás do ilhote da Maranduba. Ele estava desapareceu no final da manhã da última sexta-feira, 10, na praia do Sapê.