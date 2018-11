Bombeiros localizam corpo na Ilha de Superagui, no PR O Corpo de Bombeiros localizou no início da tarde de hoje o corpo que pode ser de um rapaz afogado na Ilha de Superagui, no Paraná. Pescadores locais informaram a corporação de que um corpo boiava a aproximadamente 11 quilômetros da costa. As características da vítima coincidem com as de Anderson Rangel, de 25 anos, que desapareceu na tarde do último dia 21.