Bombeiros localizam lancha que naufragou em Brasília O Corpo de Bombeiros encontrou nesta tarde a lancha que naufragou no Lago Paranoá, em Brasília, na madrugada de sábado. A busca pelas irmãs Liliane Queiroz de Lira, de 18 anos, e Juliana Queiroz de Lira, de 21 anos, desaparecidas no acidente, continuam. A partir de agora, as buscas estão concentradas próximo ao local onde a embarcação foi encontrada.