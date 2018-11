Bombeiros localizam mais 4 corpos no Morro do Bumba As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros encontraram na manhã de hoje mais quatro corpos no Morro do Bumba, em Niterói, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. Até agora, as chuvas já deixaram um total de 239 mortos - 154 em Niterói, 65 na capital fluminense e 16 em São Gonçalo. As cidades de Engenheiro Paulo de Frontin, Magé, Nilópolis e Petrópolis registram um morto cada, segundo relatório dos bombeiros.