Com mais essas três vítimas, sobe para 29 o número de mortes no Estado por conta das chuvas. Ao todo, no Nordeste, 41 pessoas morreram - há registro de 12 vítimas em Pernambuco. Um boletim atualizado com o número de afetados pelas chuvas em Alagoas deve ser divulgado por volta do meio-dia, de acordo com o Corpo de Bombeiros.