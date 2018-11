Bombeiros localizam quinta vítima de inundação no PI As equipes do Corpo de Bombeiros localizaram hoje, na região da Barragem Algodões I, município de Cocal da Estação, no Piauí, o corpo de José Francisco Alves dos Santos, de 36 anos. Segundo informações dos bombeiros, ele era morador da comunidade Angico Branco, para onde o corpo será transportado. Com ele, chega a cinco o total de mortes em razão do rompimento da barragem, na quarta-feira.