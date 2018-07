Bombeiros lutam contra incêndios florestais na Califórnia

Bombeiros no sul da Califórnia, ajudados pelo bom tempo, conseguiram conter diversos incêndios florestais na região nos últimos dois dias, mas o maior deles, no Vale de San Fernando, ainda está se espalhando. Duas pessoas morreram, e as chamas destruíram dezenas de casas e forçaram milhares de pessoas a deixar suas casas. Várias estradas das regiões mais afetadas estão interditadas, e escolas e lojas estão fechadas por causa dos incêndios. O governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, declarou estado de emergência nos condados de Los Angeles e Ventura e prometeu que não vai economizar nem um dólar para combater o fogo. "O Estado está coordenando com as autoridades locais e federais para garantir que os bombeiros tenham os recursos necessários, mas, com uma situação tão grave em nossas mãos, precisamos que os moradores tomem todas as precauções para permanecerem seguros durante estes momentos perigosos e difíceis", afirmou o governador em declaração publicada pelo jornal Los Angeles Times. O serviço meteorológico americano diz que a intensidade dos ventos, típicos desta época do ano, está diminuindo, mas alerta que ainda pode haver rajadas fortes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.