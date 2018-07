Bombeiros lutam para resgatar homem preso em cisterna Um homem de 63 anos está preso no fundo de uma cisterna em um sítio desde ontem (27) de manhã no bairro Ouro Verde, em Igarapé, região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, José Francisco da Silva efetuava uma escavação no reservatório, de 23 metros de profundidade e 1 de diâmetro, quando uma pedra se deslocou e prendeu sua perna. Para removê-lo, os bombeiros tentam quebrar a pedra. Uma bomba de sucção é utilizada para evitar que o nível da água suba. De acordo com os bombeiros, Silva está consciente. Sua pressão e respiração são monitoradas. Vinte e três bombeiros participavam do resgate nesta noite.